Галактионов настаивает на трансфере игрока «Крыльев Советов» в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов настаивает на приобретение полузащитника «Крыльев Советов» Ивана Олейникова в зимнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив» хотел купить Олейникова летом, но не смог договориться с самарским клубом. Зимой переговоры возобновятся.

Олейников играет за «Крылья Советов» с лета 2024 года. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Прошлым летом «Крылья Советов», согласно данным СМИ, отклонили три предложения «Локомотива» по Олейникову. Железнодорожники предлагали за игрока 200 млн рублей.