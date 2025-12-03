Экс-игрок «Реала» прокомментировал конфликт Винисиуса и Алонсо

Бывший игрок мадридского «Реала» и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер прокомментировал конфликт между главным тренером команды Хаби Алонсо и нападающим «сливочных» Винисиусом Жуниором в матче 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (2:1).

«Если ты хороший тренер, ты знаешь, как с этим справиться. Конечно, это неприятно, потому что все видели эту реакцию, но важно то, как ты с этим справляешься и как ты справляешься потом. Если я не ошибаюсь, после инцидента Винисиус вернулся на скамейку запасных. Он праздновал с ребятами победу. По-моему, это имеет смысл. Тренеру с таким нужно справляться правильно. Скажи ему: «Вини, послушай. Это не нормально, ты же знаешь. Никогда больше так не делай. Я полностью в тебе уверен, но бывают моменты, когда мне приходится тебя снимать с игры». Винисиусу необходимо принимать такие моменты достойно. Можно радоваться этому, можно нет, но так реагировать не стоит», — приводит слова Снейдера Marca.

Конфликт Винисиуса и Алонсо вспыхнул из-за замены игрока во втором тайме матча с «Барселоной». Тогда бразилец в резкой форме выразил своё негодование из-за решения тренера. После этого футболист отказался продлевать контракт с мадридским клубом.