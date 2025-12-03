Мостовой отреагировал на слова Бубнова о нем

Мостовой о том, что Бубнов назвал его самым талантливым: «Всегда соглашаюсь с футбольными людьми, особенно с ним. Сильных и хороших людей нигде не любят»
Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова Александра Бубнова, заявившего, что ему не дают тренировать.
«Я всегда соглашаюсь с футбольными людьми, а особенно с Бубновым. Мы с Александром сыграли вместе много матчей, поэтому не удивлен его словам. Почему Бубнов называет меня самым талантливым? Потому что он знает, кто лучший футболист. И не только игрок хороший, но и человек. А сильных и хороших нигде не любят. Не случайно у Александра тоже не задалась тренерская карьера. В последний раз встречались с ним до пандемии. При встрече обязательно обнимемся, поговорим и кофе выпьем», – сказал Мостовой.
