Президент Малави подтвердил смерть экс-футболиста «Локомотива»

Президент Малави Артур Питер Мутарика подтвердил смерть Исо Каньенды и выразил соболезнования родным и близким бывшего нападающего национальной сборной.

© ФК "Ростов"

44‑летний Каньенда, у которого был диагностирован рак печени, находился на лечении в Великобритании. Первоначальные сообщения о смерти экс‑футболиста «Локомотива» и «Ростова» появились во вторник, 2 декабря. Однако позже телеканал Luntha Television опроверг эту информацию и назвал ее ошибочной.

В заявлении Мутарика назвал смерть Каньенды значительной потерей для страны, отметив, что Малави лишилась истинного сына земли, чей вклад в спорт поднял репутацию страны за рубежом.

— Оплакивая его кончину, первая леди и я выражаем наши глубочайшие соболезнования семье Каньенда в этот трудный момент, — говорится в заявлении Мутарика.

Ассоциация футбола Малави также выразила соболезнования в связи со смертью Каньенды.

— Ассоциация футбола Малави глубоко опечалена известием о кончине бывшего нападающего национальной сборной Каньенды. Он скончался в Соединенном Королевстве, — говорится в пресс‑релизе.

На заседании парламента Малави почтили минутой молчания память Каньенды.

Также в России Каньенда выступал за КАМАЗ, «Ротор», брянское «Динамо» и «Локомотив», с которым выиграл бронзовые медали чемпионата в 2005 году. За сборную Малави Каньенда провел 60 матчей и забил 19 голов.