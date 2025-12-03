Российский тренер Сергей Кирьяков рассказал о впечатлениях от поездки в Германию, заявив о полных магазинах и ресторанах, передает «РБ Спорт».

«Загнивает так, что рестораны везде полные. Магазины полные, тем более, сейчас начинаются все предрождественские дела, открываются ярмарки. Все хорошо, все люди улыбаются. Они уже сколько лет загнивают, думаю, будут загнивать и дальше», — сказал Кирьяков.

Кирьяков выступал в Германии за клубы «Гамбург», «Карлсруэ» и «Теннис-Боруссия».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.