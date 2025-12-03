Мостовой объяснил, почему Баринов выбрал ЦСКА

Мостовой: Баринов выбрал ЦСКА из-за денег
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с
Rusfootball.info высказался о возможном переходе Дмитрия Баринова из "Локомотива" в ЦСКА.
"Дмитрий – отличный футболист, и еще пару лет будет играть на высоком уровне. Для РПЛ он отличный игрок, обладает сильными качествами. Думаю, что он выбрал ЦСКА из-за денег, но в этом нет ничего зазорного. Как ни крути, но семью кормить нужно. Плюс переходы в стан принципиальных соперников сейчас в порядке вещей у футболистов", - сказал Мостовой.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Баринов решил не продлевать контракт с московским "Локомотивом" и намерен продолжить карьеру в ЦСКА. Контракт футболиста с клубом истекает по окончании текущего сезона.
Полузащитник выступает за "железнодорожников" с 2015 года.