Репортер «Матч ТВ» высказался о конфликте со Станковичем

Репортер «Матч ТВ» Адам Ахмадов заявил, что не переживает из-за конфликтной ситуации с бывшим тренером «Спартака» Деяном Станковичем.

© Sports.ru

Серб после матча с «Ахматом» (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ вступил в перепалку с Ахмадовым во время флеш-интервью после вопроса о судье: «Почему спрашиваете об этом, зачем провоцируете? Вы что‑то знаете о футболе, по какой схеме «Спартак» играл? Вы можете только говорить такое». Позже «Спартак» принес извинения Ахмадову.

– Как изменилась твоя жизнь после истории со Станковичем? Стали ли чаще узнавать на улице?

– Особо никак не изменилось. Знакомые по‑свойски спрашивают, почему сделал так, почему не поступил иначе. Но если мы начинали говорить об этой теме серьезно, то все понимали, что я был на работе и должен вести себя соответственно. Единственное, чуть‑чуть напрягало то, что писали болельщики.

– Получал личные сообщения?

– Личные тоже. В том числе и с оскорблениями. Но я блокировал эти контакты, хорошо, их было немного.

Через пару дней после матча отпустил ситуацию, не грузил себя произошедшим. Это просто неприятный момент на работе, бывает. Никому не хочется, чтобы с тобой так разговаривали. При этом я от Станковича не услышал ничего оскорбительного в мой адрес, возможно, он что‑то сказал, когда уже ушел. В этом плане мне было проще. Теперь этот казус на работе остался в истории.

Конечно, я для себя сделал определенные выводы. Я не из тех, кто провоцирует собеседника. Анализировал общение с тренером, понимаю, что где‑то недоработал с точки зрения журналиста. Но не он должен был мне замечание делать.

Перед игрой всегда стараюсь расположить к себе тренера. С Роланом Гусевым из «Динамо» доброжелательно пообщались и до игры, и после. И с Деяном тоже все было хорошо до матча. Понимаю, он тоже человек, у него эмоции, так что никаких проблем нет, обиды на Станковича нет. Если еще когда‑то увидимся, уверен, пожмем друг другу руки, – сказал Ахмадов.