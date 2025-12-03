Тренер «Манчестер Юнайтед» высказался об оскорблениях в интернете

Аморим об оскорблениях в интернете: «Сейчас это норма. Не читаю. Даже не смотрю ТВ, когда обсуждают «МЮ». Я мог бы зарабатывать в соцсетях, но проблемы с нормальной жизнью того не стоят»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил, что не читает оскорбительные комментарии о себе, чтобы защититься.
«Сталкиваться [с оскорблениями в интернете] – нормально в любой профессии. Я не читаю это, чтобы защитить себя. Я не смотрю телевизор, когда там говорят о «Манчестер Юнайтед». Не потому, что я не согласен с этим, я часто соглашаюсь, но это способ сохранить здоровье. Мне достаточно моих ощущений как тренера, мне больше ничего не нужно. Единственный способ – это защитить себя, другого пути нет. Конечно, я теряю деньги от спонсоров. Я мог бы заработать много денег в инстаграме, но [проблемы с] защитой моей семьи и нормальной жизнью не стоит лишних долларов или фунтов. Это того не стоит. Я защищаюсь, и никто не может быть жестче меня, когда мы проигрываем или играем не лучшим образом. В наши дни подобные оскорбления действительно являются нормой, так что это единственный способ выжить в этом мире», – сказал Аморим.
Галактионов согласовал Петрова из «Балтики» и Щетинина из «Ростова», помимо Олейникова. «Локомотив» выбирает из трех хавбеков (Иван Карпов)
Гусев в письме Спортcу’‘ извинился за слова о подготовке «Динамо»: «Сказанное на эмоциях после игры некорректно, особенно по отношению к Карпину. По-футбольному и по-человечески неправ»
Аморим об оскорблениях в интернете: «Сейчас это норма. Не читаю. Даже не смотрю ТВ, когда обсуждают «МЮ». Я мог бы зарабатывать в соцсетях, но проблемы с нормальной жизнью того не стоят»
Галактионов согласовал Петрова из «Балтики» и Щетинина из «Ростова», помимо Олейникова. «Локомотив» выбирает из трех хавбеков (Иван Карпов)
Гусев в письме Спортcу’‘ извинился за слова о подготовке «Динамо»: «Сказанное на эмоциях после игры некорректно, особенно по отношению к Карпину. По-футбольному и по-человечески неправ»
Аморим об оскорблениях в интернете: «Сейчас это норма. Не читаю. Даже не смотрю ТВ, когда обсуждают «МЮ». Я мог бы зарабатывать в соцсетях, но проблемы с нормальной жизнью того не стоят»