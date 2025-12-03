Стало известно, когда «Барселона» продлит контракт с защитником

«Барселона» продлит контракт с защитником Эриком Гарсией на следующей неделе. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, срок действия нового трудового договора футболиста с сине-гранатовыми будет рассчитан на пять лет. Нынешний контракт игрока с каталонцами действует до лета 2026 года.

Гарсия играет за «блауграну» с лета 2021 года. За этот период принял участие в 135 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.