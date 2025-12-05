Полузащитник «Пари НН» сравнил стили игры «Акрона» и «Динамо» Мх

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Лука Вешнер Тичич высказался о стилях игры махачкалинского «Динамо» и тольяттинского «Акрона». В ближайшем туре чемпионата России «Пари НН» сыграет с «Динамо» 7 декабря. Ранее команда обыграла «Акрон» со счётом 2:1.

– Как отличается стиль игры «Динамо» от «Акрона»?

– На мой взгляд, стиль игры этих команд похож. Конечно, он не одинаковый, но сходства есть. Возможно, это мой взгляд на игру. По моему мнению, «Динамо», как и «Акрон», использует много длинных передач. Никому в Махачкале не бывает легко, как правило, это всегда сложные матчи. Нам нужно быть готовыми к этому, — приводит слова Тичича официальный сайт «Пари НН».