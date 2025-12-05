Футболист "Спартака" оценил влияние Станковича на свою карьеру

Бывший главный тренер московского "Спартака" серб Деян Станкович оказал значительное влияние на карьеру полузащитника Игоря Дмитриева. Об этом игрок рассказал ТАСС.

Станкович покинул пост главного тренера в ноябре 2025 года. Исполняющим обязанности главного тренера является Вадим Романов.

"Запомнился Станкович тем, что он доверял мне, при нем я постоянно играл, он всегда верил в меня, - сказал Дмитриев после матча 17-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с калининградской "Балтикой" (0:1). - Если брать индивидуально, то раз он мне верил, и я играл, это шло мне на пользу, и я прогрессировал. Если брать командные результаты, то в этом плане не все так было хорошо".

Под руководством Станковича в сезоне 2024/25 РПЛ "Спартак" занял четвертое место, набрав 57 очков, и дошел до финала "пути регионов" Фонбет - Кубка России, где уступил "Ростову" со счетом 1:2.

"Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков за 17 матчей.