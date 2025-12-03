Капитан «Локомотива» не дал согласие на переход в ЦСКА

Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов еще не дал свое согласие на переход в столичный ЦСКА. Об этом сообщает Vprognoze.ru.

3 декабря в СМИ появилась информация о переходе капитана «Локомотива» в ЦСКА.

Контракт Баринова истекает летом 2026 года. Ранее агент игрока Владимир Кузьмичев неоднократно жаловался на то, что руководство клуба затягивает переговоры по новому соглашению. По словам агента, ситуация изменилась, когда пост генерального директора занял экс-игрок «железнодорожников» Борис Ротенберг, который якобы проявил личную заинтересованность. Но на данный момент Баринов остается в том же положении.

Дмитрий Баринов является воспитанником академии «Локомотива» и выступает за основную команду с 2016 года

В чемпионате России сыграно 17 туров. Лидером турнирной таблицы стал действующий чемпион РПЛ «Краснодар», подопечные Мурада Мусаева набрали 37 очков. На балл меньше имеют петербургский «Зенит», идущий вторым, и расположившийся на третьей позиции московский ЦСКА. Столичный «Локомотив», набравший 26 баллов, идет четвертым.