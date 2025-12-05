Игрок «Спартака» поделился ожиданиями от матча с «Динамо»

Полузащитник "Спартака" Игорь Дмитриев высказался о предстоящем дерби с московским "Динамо".

© ФК "Спартак"

"Да даже если бы не было такого результата с "Балтикой", то всё равно нам нужно реабилитироваться, потому что в первом матче с "Динамо" в этом сезоне мы должны были побеждать, но сыграли вничью. Поэтому, конечно, хотим сейчас выиграть, тем более, что это последний матч в году и хочется закончить год на хорошей ноте", – приводит слова Дмитриева Metaratings.

"Спартак" встретится с "Динамо" в субботу, 6 декабря. Матч 18-го тура чемпионата России пройдет на "Лукойл Арене". Начало – в 16:30 по московскому времени. Предыдущая встреча московских команд завершилась ничьей со счетом 2:2.

В 17-м туре РПЛ "Спартак" со счетом 0:1 уступил "Балтике", которая играла в меньшинстве. На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 28 очками. "Динамо" идет на девятой строчке, набрав 20 очков.