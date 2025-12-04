КДК РФС оштрафовал «Динамо» и «Зенит»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что "Динамо" и "Зенит" наказаны штрафом.

© ФК "Динамо"

"Болельщики "Зенита" использовали шумовую петарду. Штраф - 10 тысяч рублей. Также штраф 50 тысяч рублей за оскорбительные выражения болельщиков "Зенита" в адрес "Динамо". "Динамо" оштрафовано на 25 тысяч за подобное нарушение", - сказал Григорьянц.

Напомним, "Динамо" и "Зенит" встречались 27 ноября в рамках ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Игра проходила на "ВТБ Арене" в Москве и завершилась победой петербургской команды - 1:0. По итогам двухматчевого противостояния сине-бело-голубые уступили со счетом 2:3 и продолжат выступление на турнире в Пути регионов.