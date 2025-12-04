Соболев может сменить клуб

Нападающий «Зенита» Александр Соболев может перейти в ЦСКА.

© ФК "Зенит"

Ранее армейский клуб пытался приобрести форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьева, но у сторон не получилось договориться.

Также из «Зенита» могут уйти нападающие Матео Кассьерра и Лусиано.

Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Спартака». За это время российский форвард провел 53 матча, забил 12 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт игрока с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 6 млн евро.

После 17 туров чемпионата России ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Зенит» с таким же количеством очков находится на третьей строчке.