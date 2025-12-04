Месси высказался о чемпионате мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси оценил непредсказуемость чемпионата мира по футболу. 38-летний нападающий принимал участие в пяти первенствах планеты, последнее из которых его команде удалось выиграть.

«Чемпионат мира – это очень сложно. Любая команда может доставить проблемы и выбить из борьбы. Мяч может попасть в штангу и либо залететь в ворота, либо нет. Можно проиграть по пенальти. В прошлый раз нам повезло, ведь, несмотря на то что мы были лучшей командой в матчах с Нидерландами и Францией, в обоих из них нам пришлось играть серию пенальти. У нас был настоящий монстр – Дибу (Эмилиано Мартинес. – Прим. «Чемпионата»), который принёс нам победу. Но можно дойти до пенальти и проиграть», – приводит слова Месси ESPN.

В 2026 году Аргентина вновь сыграет на чемпионате мира, который пройдёт в США, Мексике и Канаде. Жеребьёвка турнира состоится завтра, 5 декабря, в 18:00 мск.