Слишкович объяснил, почему не мог остаться главным тренером «Спартака»

«Это всё бизнес». Слишкович рассказал, что не мог остаться главным тренером «Спартака»
Боснийский тренер Владимир Слишкович рассказал, что не мог возглавить московский «Спартак» на постоянной основе, так как уже был подписан контракт с Деяном Станковичем. Слишкович был исполняющим обязанности главного тренер «Спартака» в апреле-мае 2024 года.
«Есть ещё болельщики, я это услышал, которые говорят, если бы он выиграл у «Балтики» и выиграл Кубок, то остался бы тренером. А что сделать со Станковичем, который уже месяцем раньше подписал контракт? Значит, не остался бы. И так, думаю, сейчас так и будет, одинаково. Люди подписали контракт со Станковичем после победы в Кубке с «Динамо» 2:0. Они завтра сказали, что мы подписали тренера. А болельщик думает, что Слишкович должен выиграть Кубок, чтобы были шансы остаться. Я могу Лигу чемпионов выиграть в этот момент, но я не остаюсь, потому что люди уже подписали контракт. Это всё бизнес, люди мои, это бизнес», — сказал Слишкович в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».