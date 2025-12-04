Слишкович объяснил, почему не мог остаться главным тренером «Спартака»

Боснийский тренер Владимир Слишкович рассказал, что не мог возглавить московский «Спартак» на постоянной основе, так как уже был подписан контракт с Деяном Станковичем. Слишкович был исполняющим обязанности главного тренер «Спартака» в апреле-мае 2024 года.

«Есть ещё болельщики, я это услышал, которые говорят, если бы он выиграл у «Балтики» и выиграл Кубок, то остался бы тренером. А что сделать со Станковичем, который уже месяцем раньше подписал контракт? Значит, не остался бы. И так, думаю, сейчас так и будет, одинаково. Люди подписали контракт со Станковичем после победы в Кубке с «Динамо» 2:0. Они завтра сказали, что мы подписали тренера. А болельщик думает, что Слишкович должен выиграть Кубок, чтобы были шансы остаться. Я могу Лигу чемпионов выиграть в этот момент, но я не остаюсь, потому что люди уже подписали контракт. Это всё бизнес, люди мои, это бизнес», — сказал Слишкович в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».