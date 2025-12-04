«Изменений не планируется». В РПЛ прокомментировали слухи о возможном введении двухминутных удалений
В пресс‑службе Российской премьер‑лиги (РПЛ) заявили «Матч ТВ», что РПЛ не планирует вводить двухминутные удаления в чемпионате.
Ранее появилась информация, что с лета 2026 года в РПЛ могут ввести двухминутные удаления за симуляцию травм или после оказания медицинской помощи. Согласно этому нововведению, футболист обязан уйти с поля на две минуты, если он получает травму после фола или просто падает на газон, обозначая повреждение, а арбитр останавливает матч для оказания помощи. ФИФА тестирует двухминутные удаления на Кубке арабских наций, который проходит 1–18 декабря в Дохе.
— На данный момент мы не подтверждаем эту информацию. Изменений не планируется, — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе РПЛ.
