В РПЛ прокомментировали слухи о возможном введении двухминутных удалений

В пресс‑службе Российской премьер‑лиги (РПЛ) заявили «Матч ТВ», что РПЛ не планирует вводить двухминутные удаления в чемпионате.

© Матч ТВ

Ранее появилась информация, что с лета 2026 года в РПЛ могут ввести двухминутные удаления за симуляцию травм или после оказания медицинской помощи. Согласно этому нововведению, футболист обязан уйти с поля на две минуты, если он получает травму после фола или просто падает на газон, обозначая повреждение, а арбитр останавливает матч для оказания помощи. ФИФА тестирует двухминутные удаления на Кубке арабских наций, который проходит 1–18 декабря в Дохе.

— На данный момент мы не подтверждаем эту информацию. Изменений не планируется, — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе РПЛ.

