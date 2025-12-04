Тренер академии «Спартака» рассказал о сыне Аршавина

Тренер академии «Спартака» о сыне Аршавина: «В общении с Арсением не чувствуется, что он сын великого футболиста. При правильном отношении к делу сможет дойти до высокого уровня»
Тренер академии «Спартака» Владислав Босинзон рассказал о работе с сыном экс-полузащитника сборной России Андрея Аршавина.
Арсений Аршавин выступает за команду «Спартака» 2012 года рождения, которая выиграла летнее первенство Москвы 2025 года.
– Как вам работается с сыном Андрея Аршавина?
– Арсений – хорошо воспитанный и скромный мальчик в быту, а на поле – агрессивный и инициативный. И в общении с ним, и в коллективе не чувствуется, что он сын великого футболиста. Никакого звездняка точно нет. Арсений – душа команды, со всеми хорошо общается. Мы рады, что он с нами/
– Арсения можно назвать талантливым футболистом?
– Однозначно. Если Арсений находится в академии «Спартака», значит, перспективы точно есть. Что касается его будущего – дети развиваются волнообразно. Будем смотреть в динамике. Если у Арсения будет правильное отношение к делу каждый день по 24 часа – будет и возможность дойти до высокого уровня, – сказал Босинзон.
«Адмирал» отстранил Тамбиева из-за неудовлетворительных результатов. Тренер возглавлял команду с 2021 года
Тамбиев может покинуть «Адмирал». Тренер не пришел на пресс-конференцию после 1:3 с «Локомотивом» (Артур Хайруллин)
Шахматист Непомнящий: «С детства болею за «Спартак». Он все выигрывал, это был единственный футбол, который я смотрел»
«Адмирал» отстранил Тамбиева из-за неудовлетворительных результатов. Тренер возглавлял команду с 2021 года
Тамбиев может покинуть «Адмирал». Тренер не пришел на пресс-конференцию после 1:3 с «Локомотивом» (Артур Хайруллин)
Шахматист Непомнящий: «С детства болею за «Спартак». Он все выигрывал, это был единственный футбол, который я смотрел»