Издание The Athletic назвало главную звезду ЧМ-2026

Мбаппе — главная звезда ЧМ-2026 по версии The Athletic, Роналду нет в топ-10
Спортивное издание The Athletic составило рейтинг 100 лучших футболистов, которые примут участие на грядущем чемпионате мира. Первое место в списке занял нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе. На второй строчке расположился форвард норвежской национальной команды Эрлинг Холанд. Замкнул тройку лидеров испанец Ламин Ямаль.
Топ-10 лучших футболистов чемпионата мира — 2026 по версии The Athletic:
- Килиан Мбаппе (Франция).
- Эрлинг Холанд (Норвегия).
- Ламин Ямаль (Испания).
- Гарри Кейн (Англия).
- Педри (Испания).
- Джуд Беллингем (Англия).
- Винисиус Жуниор (Бразилия).
- Лионель Месси (Аргентина).
- Кевин Де Брёйне (Бельгия).
- Джанлуиджи Доннарумма (Италия).
Отметим, нападающий и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду занял 25-е место в рейтинге.
Главное сейчас