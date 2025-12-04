Маркиньос — о получении награды «Золотой кабан»: «Очень рад, значит, я чего‑то добился»
Бразильский нападающий московского «Спартака» Маркиньос выразил признательность болельщикам за то, что они выбрали его лучшим футболистом команды по итогам прошлого сезона.
Маркиньос получил награду «Золотой кабан» в четверг на тренировке «красно‑белых».
— Тебе вручили «Золотой кабана». Это важно для тебя?
— Счастлив получить эту награду, но она принадлежит не только мне, но и всей команде. Вся команда играет, вся побеждает. Каждый из нас ничего не значит без коллектива. Особенно радостно, что награда получена от болельщиков. Они смотрят, оценивают — значит, я чего‑то добился, показал на поле, поэтому очень рад, — передает слова Маркиньоса корреспондент «Матч ТВ».
В минувшем сезоне Маркиньос сыграл за «Спартак» 36 матчей, забил 2 гола и сделал 12 результативных передач.
