Маркиньос — о получении награды «Золотой кабан»: «Очень рад, значит, я чего‑то добился»

Бразильский нападающий московского «Спартака» Маркиньос выразил признательность болельщикам за то, что они выбрали его лучшим футболистом команды по итогам прошлого сезона.

Маркиньос получил награду «Золотой кабан» в четверг на тренировке «красно‑белых».

— Тебе вручили «Золотой кабана». Это важно для тебя?

— Счастлив получить эту награду, но она принадлежит не только мне, но и всей команде. Вся команда играет, вся побеждает. Каждый из нас ничего не значит без коллектива. Особенно радостно, что награда получена от болельщиков. Они смотрят, оценивают — значит, я чего‑то добился, показал на поле, поэтому очень рад, — передает слова Маркиньоса корреспондент «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Маркиньос сыграл за «Спартак» 36 матчей, забил 2 гола и сделал 12 результативных передач.

