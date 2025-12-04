Месси объяснил, почему не любит индивидуальную статистику в футболе

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион мира Лионель Месси заявил, что никогда не придавал значения своей индивидуальной статистике.

«Сегодня люди много внимания уделяют статистике, а лично я её не очень люблю. Не думаю, что мне нужно отдать результативную передачу или забить, чтобы установить рекорд или превзойти кого-то. Я живу игрой и наслаждаюсь ею. Мне нравится решать исход встреч и быть максимально вовлечённым в ход матча. Играю не ради этого [статистики] и никогда не придавал этому значения. Всё происходило естественным образом, не потому, что я думал о себе, что мне нужно отдать голевую передачу или забить. Всё происходило просто потому, что происходило», — приводит слова Месси All About Argentina со ссылкой на ESPN на своей странице в социальной сети X.