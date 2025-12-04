«Галатасарай» обвинил Дурана в эксгибиционизме и обратился в прокуратуру

«Галатасарай» подал заявление на возбуждение уголовного дела в отношении нападающего «Фенербахче» Джона Дурана. Колумбийский форвард сравнял счёт в матче принципиальных соперников на 90+6-й минуте, после чего эмоционально отпраздновал гол. Футболист схватил себя за член и дёргал его во время празднования. В обращении в прокуратуру игрока призывают наказать за эксгибиционизм и сексуальные домогательства. Об этом сообщает Hurriyet.

Джон Дуран выступает за «Фенербахче» на правах аренды до конца сезона-2025/2026. Права на игрока принадлежат саудовскому «Аль-Насру».

После 14 туров чемпионата Турции «Галатасарай» и «Фенербахче» занимают первое и второе место в турнирной таблице. У команд 33 и 32 очка.