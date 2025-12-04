Матвей Кисляк стал девятым игроком ЦСКА, выигравшим премию «Первая пятёрка»

Полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Матвей Кисляк стал обладателем премии «Первая пятёрка» – 2025. Хавбек красно-синих, набравший 474 баллов в голосовании, стал девятым игроком армейцев, выигравших данную награду. Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп».

Ранее лауреатами награды лучшему молодому футболисту чемпионата России становились Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Георгий Щенников, Константин Базелюк, Александр Головин, Фёдор Чалов, Ильзат Ахметов и Игорь Дивеев.

Отметим, что второе место в нынешнем голосовании также занял игрок красно-синих Кирилл Глебов.

Национальная премия «Первая пятёрка» существует в российском футболе с 2002 года.