Месси не сыграет в Финалиссиме с Испанией: «Нет подтверждения, что матч вообще состоится, они сами не знают. Предсезонка посреди года для меня все меняет»
Матч, в котором встретятся действующий чемпион Европы сборная Испании и победитель Кубка Америки Аргентина, должен пройти в марте следующего года.
«Нет, если честно, нет. Даже нет подтверждения, что матч вообще состоится. Они сами не знают, будет ли он. Честно говоря, наличие предсезонки посреди года все для меня меняет. Это как начинать новый сезон с нуля, и предсезонка в середине года сильно поможет мне, потому что европейские игроки подходят к финалам с большим количеством матчей в ногах, как всегда. За исключением Катара (ЧМ-2022 – Спортс’‘), который был посреди сезона, и многие чувствовали себя лучше, потому что нагрузка была меньше. Думаю, со мной произойдет то же самое», – сказал Месси.
«Адмирал» отстранил Тамбиева из-за неудовлетворительных результатов. Тренер возглавлял команду с 2021 года
Тамбиев может покинуть «Адмирал». Тренер не пришел на пресс-конференцию после 1:3 с «Локомотивом» (Артур Хайруллин)
Шахматист Непомнящий: «С детства болею за «Спартак». Он все выигрывал, это был единственный футбол, который я смотрел»
«Адмирал» отстранил Тамбиева из-за неудовлетворительных результатов. Тренер возглавлял команду с 2021 года
Тамбиев может покинуть «Адмирал». Тренер не пришел на пресс-конференцию после 1:3 с «Локомотивом» (Артур Хайруллин)
Шахматист Непомнящий: «С детства болею за «Спартак». Он все выигрывал, это был единственный футбол, который я смотрел»