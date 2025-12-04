«Бавария» проявляет интерес к 21-летнему полузащитнику «Брайтона» Карлосу Балеба. Футболист может заменить 30-летнего Леона Горецку, чей контракт заканчивается летом 2026 года. Об этом сообщает TZ.

По информации источника, английский клуб может рассмотреть предложения по трансферу камерунского футболиста, начинающиеся от € 85 млн. Подчёркивается маловероятность того, что немецкий гранд согласится заплатить указанную сумму.

В нынешнем сезоне Балеба принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.