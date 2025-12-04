Игрок сборной России сравнил степень верности жене и «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин сравнил степень верности жене и своему клубу. Об этом сообщает «Советский спорт».
Он добавил, что жена в его жизни появилась чуть позже.
23-летний Тюкавин — воспитанник «Динамо», за клуб он выступает на протяжении всей карьеры. В нынешнем сезоне форвард провел девять матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.
В сентябре 2024 года отец футболиста Александр Тюкавин рассказал об отказе сына «Зениту». Он подчеркнул, что у нападающего было конкретное предложение от петербургской команды.
