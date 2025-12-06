На стадионе "Спартака" открыли памятную табличку в честь Симоняна

Памятную именную табличку лучшего бомбардира московского "Спартака" Никиты Симоняна открыли в субботу на "Лукойл-Арене" перед матчем 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

На церемонии присутствовали бывшая дочь Симоняна Виктория, бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев, экс-футболист "Спартака" и председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян, бывший пресс-атташе красно-белых Леонид Трахтенберг. Дочь Симоняна передала музею "Спартака" золотую медаль Героя Труда России. Звание было присвоено Симоняну 10 октября 2025 года за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола.

Табличка располагается на трибуне А, которая также носит имя Симоняна. Помимо этого, Российский футбольный союз (РФС) и "Спартак" подготовили специальную памятную программу - перед началом игры пройдет лазерное шоу, а встреча начнется с минуты молчания. Команды выйдут на поле в специальных футболках и с траурными повязками на рукавах.

Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. По ходу карьеры он выступал за московские "Крылья Советов" и "Спартак", в составе которого четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза - кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром в истории "Спартака" (160 голов). В 1958 году в матче против команды Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.

Позднее Симонян был главным тренером "Спартака", ереванского "Арарата", одесского "Черноморца" и сборной СССР. Под его руководством красно-белые дважды выиграли первенство СССР (1962, 1969), также чемпионом страны стал "Арарат" (1973). Он приводил команды к победам в Кубке СССР: трижды "Спартак" (1963, 1965, 1971) и один раз "Арарат" (1973). Является олимпийским чемпионом 1956 года.