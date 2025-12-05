«Челси» нацелился на двух футболистов из Лиги 1

«Челси» проявляет интерес к 16-летнему нападающему «Метца» Брайану Маджо и 18-летнему полузащитнику «Лилля» Айюбу Буадди. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, лондонский клуб может купить этих футболистов в грядущие трансферные окна. Лондонский клуб способен использовать «Страсбург» («Челси» и Страсбург находятся под управлением одного консорциума. — Прим. «Чемпионата») в качестве «идеальной отправной точки» для Буадди, который получил бы возможность приобрести опыт перед переходом в чемпионат Англии.

В нынешнем сезоне полузащитник «Лилля» принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. Маджо сыграл семь матчей, где забил два гола и сделал ассист.