Назван фаворит матча между «Спартаком» и «Динамо»

Букмекеры назвали фаворита матча 18-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между московскими клубами «Спартак» и «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат».

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам поля — «Спартаку». Коэффициент на победу «красно-белых» составляет 2,14, что соответствует примерно 46 процентам вероятности успеха. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3,65 (около 26 процентов), а на победу «Динамо» дают коэффициент 3,40 (28 процентов).

Аналитики предполагают, что матч может пройти с невысокой результативностью — ставка на тотал меньше 2,5 голов принимается с коэффициентом 1,93, а на больше 2,5 — 1,90. Коэффициент на то, что обе команды забьют, равен 2,00.

Встреча между командами пройдет 6 декабря на стадионе «Лукойл Арена». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.