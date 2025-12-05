«Ахмат» победил «Оренбург»

Завершился матч 18-го тура Мир РПЛ, в котором встречались грозненский «Ахмат» и «Оренбург». Игра проходила на стадионе «Ахмат Арена». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 71-й минуте полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура забил единственный мяч в игре.

После 18 матчей чемпионата России «Ахмат» набрал 22 очка и занимает восьмое место. «Оренбург» заработал 12 очков и располагается на 14-й строчке.

В минувшем туре команда Станислава Черчесова победила московское «Динамо» со счётом 1:2, а подопечные Ильдара Ахметзянова уступили ЦСКА со счётом 0:2.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 37 очков после 17 встреч. На второй строчке располагается ЦСКА, в активе которого 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», также заработавший 36 очков.