«Сантос» пытается сохранить Неймара

Бразильский «Сантос» предпринимает попытки продлить контракт с нападающим Неймаром. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Сантос» пытается продлить контракт Неймара, истекающий в конце декабря. Несколько клубов рассматривают возможность продления контракта, но бразильский клуб уверен, что сохранит суперзвезду», — написал Скира.

Срок действующего соглашения 33-летнего Неймара с «Сантосом» завершится 31 декабря 2025 года. В текущем сезоне бразильской Серии А он провёл 19 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в € 11 млн.