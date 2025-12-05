Первый президент РФС поделился ожиданиями от матча "Краснодар" - ЦСКА

В матче 18-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" - ЦСКА ожидается много мячей и голевых передач. Такое мнение ТАСС высказал первый президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Матч между "Краснодаром" и ЦСКА пройдет 7 декабря и начнется в 19:00 мск.

"Ожидания от матча "Краснодар" - ЦСКА самые оптимистичные, потому что обе команды сейчас на ходу, здорово играют, показывают свой лучший футбол, стабилизируют состав, - сказал Колосков. - Буду ждать хорошей игры с большим количеством голов, голевых ситуаций, интересных моментов. Всегда ждем чего-нибудь необычного, яркого. Ключевых игроков могу выделить таких: у "Краснодара" - Джон Кордоба и Эдуард Сперцян, у ЦСКА - Матвей Кисляк и Иван Обляков. Думаю, они ведущие футболисты".

"Краснодар" находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков, ЦСКА - на втором с 36 очками.