Чемпионат России по футболу – 2025/2026, интриги 18-го тура РПЛ: Зенит, Спартак, ЦСКА, Краснодар, Локомотив, Динамо, Балтика

Впереди тур МИР РПЛ с самым горьким послевкусием. Независимо от его результатов, поскольку чемпионат отправится на длительную паузу — аж до 28 февраля. Но для кого отпуск начнётся с хорошим настроением, а для кого — не очень? Давайте прикинем.

Главные интриги 18-го тура РПЛ
На пятницу вынесен матч «Ахмат» – «Оренбург». Грозненцы наконец-то прервали длительную серию поражений, остановившись на четырёх встречах. Московское «Динамо» вело 1:0, а потом всё же устроилось на 1:2. Команда Станислава Черчесова по-волевому оторвалась от зоны стыков на четыре очка.

И на семь — от оренбуржцев, которые как раз там находятся. С назначением Ильдара Ахметзянова они стали играть гораздо собраннее, да вот только тренеру не очень повезло с календарём: помимо «Сочи» (3:1), на пути в пяти последних турах оказывались сплошные топы: «Спартак» (0:1), «Локо» (0:1), «Балтика» (0:0) и ЦСКА (0:2). С сопоставимыми по классу соперниками «Оренбург» вполне успешен: в дебютной игре Ахметзянова упустили победу над «Крыльями» на 85-й минуте. «Ахмат» тоже пострадает?

Кому угрожает дисквалификация из-за перебора карточек: Турпалу-Али Ибишеву, Исмаэлу Силве и Максиму Сидорову — у «Ахмата», Анри Чичинадзе, Даниле Хотулёву, Евгению Болотову и Ираклию Квеквескири — у оренбуржцев. Назначение на матч получил Сергей Иванов. Между прочим, первое с 10-го тура. Грозненцы в этом сезоне при его судействе уступили в Москве ЦСКА (1:2). Зато именно при нём ранее победили в стыках «Урал». В ЭСК подтверждали — Иванов ошибочно отменил гол екатеринбуржцев.

Субботнюю программу откроют «Ростов» и «Рубин». Казанцы показали, что совсем не безнадёжны даже без двух лидеров — Угочукву Иву и Мирлинда Даку — и едва не отняли очки у «Зенита» в Санкт-Петербурге (0:1). Промах Далера Кузяева по пустым воротам на последних минутах — из разряда необъяснимых. Скорее всего, Иву и Даку не увидим на поле до весны. Но и у ростовчан есть значительная потеря — Тимур Сулейманов схватил четвёртую за сезон жёлтую в матче с «Локомотивом» (1:3).

«Ростов» проиграл в трёх из четырёх последних матчей. Всё это — на фоне подвешенного состояния Джонатана Альбы. В медиа хватало слухов о расставании дончан с тренером, и вот на днях спортивный директор клуба Алексей Рыскин объявил — контракт с испанским специалистом будет продлён. Станет ли это дополнительным фактором для очередной домашней победы в матче с «Рубином»? За последние 10 лет команды встречались в Ростове-на-Дону 10 раз: «Ростов» уступил только дважды при двух ничьих.

Кому угрожает дисквалификация из-за перебора карточек: Рустаму Ятимову, Умару Сако, Андрею Ланговичу, Кириллу Щетинину и Алексею Миронову — у ростовчан, Дмитрию Кабутову, Игору Вуячичу, Илье Рожкову, Велдину Ходже, Богдану Йочичу, Угочукву Иву (если вдруг сыграет) и Дардану Шабанхаджаю — у казанцев. Весомый список что у тех, что у других! Матч обслужит Василий Казарцев. При его судействе «Рубин» недавно вылетел из Fonbet Кубка России от тульского «Арсенала». Да и в целом у гостей лишь три победы в 14 играх при данном арбитре. У «Ростова», для сравнения, 7 за 21 попытку.

Далее пройдёт дерби исполняющих обязанности главного тренера. Сделать временную должность постоянной и у Вадима Романова в «Спартаке», и у Ролана Гусева в «Динамо» вероятность была. Второму один из боссов клуба Сергей Степашин даже давал слово офицера: «Будем работать вместе и дальше, если выиграем четыре оставшихся до паузы матча». Однако динамовцы проиграли «Зениту» (0:1) в Кубке (пусть и прошли дальше) плюс «Ахмату» в РПЛ (1:2).

«Спартак» же с минимальным счётом уступил в Калининграде «Балтике». В этом вроде бы нет ничего зазорного, вот только красно-белые с 30-й минуты были в большинстве — и всё равно не сохранили даже ничью. И теперь гарантированно останутся минимум до весны шестыми в таблице. Зато у Романова появился в резюме пункт «победитель ЦСКА». Обыграть напоследок заодно и «Динамо» тоже будет весьма почётно. Хотя Гусев в прошлом сезоне уже побеждал «Спартак» (2:0). Почему бы не повторить?

Кому угрожает дисквалификация из-за перебора карточек: Хуану Касересу, Александру Кутицкому и Ивану Сергееву – у динамовцев, Руслану Литвинову, Александеру Джику и Игорю Дмитриеву — у спартаковцев. Игру отсудит Инал Танашев, и при нём обе команды в нынешнем сезоне не проигрывали: две ничьих у «Динамо» (1:1 с «Сочи» и 0:0 с «Рубином») и победа «Спартака» — кубковые 3:1 тоже с «Динамо», но махачкалинским.

Кстати, бело-голубые на «Лукойл Арене» не побеждали аж с 2018 года. Тогда их тренировал Дмитрий Хохлов, а на поле были с одной стороны Владимир Рыков, Тони Шуньич, Кирилл Панченко и Евгений Луценко, с другой — Илья Кутепов, Софьян Ханни, Марио Пашалич и Луис Адриано под руководством Массимо Карреры.

Следом сыграют «Зенит» и «Акрон», и у петербуржцев должен быть особый настрой. В первом круге они вели в счёте, но в итоге еле спасли ничью 1:1 — Артём Дзюба на последних минутах запорол удар с «точки». Однако главную боль «Акрон» им принёс даже не этим, а победой в 18-м туре прошлого сезона. С 55-й минуты тольяттинцы остались вдесятером — и всё равно удержали 2:1 на табло. Как выяснилось весной, «Зениту» не хватило для чемпионства одного очка. И вот снова 18-й тур с той же афишей. Если петербуржцы возьмут своё, то в случае ничьей в матче лидеров (о нём далее) сами уйдут на перерыв в таком статусе.

«Зенит» не побеждал дома всего лишь в одном случае — 1:1 с ЦСКА в 3-м туре. Но и «Акрон» крайне хорош на выезде – наработал на статус пятой по силе гостевой команды РПЛ с 13 очками за восемь матчей. Чей же перевес сработает на сей раз? И как подействует фактор Дзюбы? Год назад он забил бывшей команде. А в следующей игре с ней смазал пенальти. Также стоит учесть желание забить у Дмитрия Пестрякова: если у него получится, он сравняется как раз с легендой «Зенита» Александром Кержаковым (6) по количеству голов за сезон РПЛ до достижения 19-летия.

Кому угрожает дисквалификация из-за перебора карточек: Густаво Мантуану и Вильмару Барриосу – у зенитовцев, Ифету Джаковацу и Родригу Эшковалу — у «Акрона». Обслужит матч Павел Кукуян, что для обеих команд может считаться хорошей новостью: тольяттинцы при его судействе не уступили «Спартаку» при двух пенальти в ворота красно-белых (1:1), а «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (4:0). Столь же крупных побед у него ещё не было.

В воскресенье пройдут четыре матча, первый — между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН». В данном противостоянии явное преимущество за нижегородцами: две победы при одной ничьей. Да и в последнем туре они прервали восьмиматчевую серию без побед, ударно съездив в туманную Самару к «Акрону» (2:1). В то время как дагестанцы дважды забили «Сочи», однако из-за отмен расписали нули. Чтобы выбраться из зоны стыков, им нужны только три очка. Впрочем, как и «Пари НН» — только чтобы, наоборот, попасть туда.

За нижегородцев точно не сыграет дисквалифицированный Андрей Ивлев, и это большая потеря — атакующий полузащитник не пропустил ни одного тура, с 5-го неизменно появляясь в стартовом составе. Вот кому ещё угрожает бан из-за перебора карточек: Хуану Босельи, Эдгардо Фаринье, Свену Каричу и Даниилу Лесовому – у «Пари НН», Абдулпаше Джабраилову, Джемалу Табидзе, Темиркану Сундукову, Мохаммаду Джаваду Хоссейннежаду и Гамиду Агаларову — у «Динамо»

При судействе Алексея Сухого дагестанцы в этом сезоне проиграли в Калининграде «Балтике» (0:2), да и в целом зацепили только одну ничью в четырёх матчах. А вот для «Пари НН» это удобный арбитр: пять побед и по четыре ничьих с поражениями. В статистику входят и гостевые 2:1 со «Спартаком» из августа 2021-го.

Далее сойдутся «Сочи» и «Локомотив». Сильнее других наверняка захочет себя показать Дмитрий Воробьёв, который дебютировал в РПЛ как раз за сочинцев в сезоне-2021/2022 и плотно прилип там к лавке — накопил лишь 354 минуты на поле. Сочинцы громили проблемный «немецкий» «Локо» Йозефа Циннбауэра осенью 2022-го (4:0). С тех пор — три поражения и одна ничья. Тогда, кстати, за москвичей играл Франсуа Камано. Теперь он сменил сторону. Сыграет ли правило «бывших»? А если да, то за кого — за Камано или за Воробьёва? Дмитрий, правда, в последних двух матчах появился лишь после 62-й минуты.

Другой момент — возможно, последний матч за «Локомотив» Дмитрия Баринова. Уже известно, что он перейдёт в ЦСКА. Вопрос — зимой или летом. Станет ли для него это дополнительной мотивацией? Соперник удобен не только из-за статистики встреч и последнего места в таблице: «Сочи» за последние четыре тура заработал всего лишь очко, да и забил только три раза. Причём все, с кем они бодались, находятся вне топ-7. «Локо» же при удачном стечении обстоятельств уйдёт на перерыв в тройке лучших.

Кому угрожает дисквалификация из-за перебора карточек: Егору Погостнову, Максиму Ненахову и Александру Руденко – у москвичей, Марсело Алвесу, Александру Солдатенкову, Артёму Макарчуку и Антону Зиньковскому — у сочинцев. Евгений Кукуляк обслужит первый с 10-го тура матч. «Сочи» при нём проигрывал всего дважды (с пятью победами и ничьими), «Локомотив» — вообще никогда (пять побед и три ничьих).

Главная афиша тура — «Краснодар» против ЦСКА. Матч, в котором станет известен лидер первой части сезона — либо кто-то из соперников, либо подсуетившийся «Зенит» (если обыграет «Акрон», а в этой встрече будет зафиксирована ничья). За 14 гостевых матчей данного противостояния армейцы добыли всего-навсего две победы, причём вторую — в далёком 2017-м (1:0). Что уж говорить, если им её принёс Алексей Березуцкий. Да и последняя ничья случилась в мае 2023-го (0:0), то есть тоже давненько.

ЦСКА — лишь шестая команда РПЛ, если брать исключительно выезды: по три победы и поражения, две ничьих — точно не предел мечтаний для одного из соискателей золотых медалей. У «Краснодара» семь побед и два поражения на «Ozon Арене», зато оба — от соперников из топ-4: «Локо» (1:2) и «Зенита» (0:2). Так что и неудача в игре с ЦСКА сенсационной не станет. Особенно если Тамерлана Мусаева действительно прорвало: нападающий в 17-м туре забил впервые с августа, огорчив «Оренбург». Причём выйдя на замену. Сыграет ли и теперь Фабио Челестини без номинальных форвардов?

Ранний отпуск дисквалификацией себе обеспечил Матвей Лукин. Что крайне не вовремя, ведь он успешен в конкуренции с Жоао Виктором и шесть раз подряд выходил в старте. Впрочем, Матвей и так получил в дерби со «Спартаком» сотрясение мозга. Вот кому ещё угрожает бан из-за перебора карточек: Валентину Пальцеву, Дугласу Аугусто, Кевину Ленини и Эдуарду Сперцяну – у южан, Матвею Кисляку, Ивану Облякову и Кириллу Глебову — у армейцев.

На матч назначен Кирилл Левников. Как раз при его судействе «Краснодар» уступил «Локо», а ещё доигрывал вдевятером матч со «Спартаком» (2:1). ЦСКА же с Левниковым на поле победил оба «Динамо» (3:1 – московское и 1:0 — махачкалинское).

«Балтика» и «Крылья Советов» посоперничают в последнем матче первой части сезона. В первом круге калининградцы по игре смотрелись убедительнее, но пропустили первыми и добились лишь ничьей 1:1. Они гарантированно останутся в топ-5, а вот самарцы вне зоны стыков — не факт.

Команда Магомеда Адиева здорово смотрелась в матчах с «Зенитом» (1:1) и «Ростовом» (2:0), а потом оказалась в щепки разбита «Краснодаром» (0:5). Всё это на фоне огромных кадровых проблем: недоступны Доминик Ороз, Томас Гальдамес, Сергей Бабкин, Вадим Раков и Иван Олейников. И как при таких исходных сопротивляться самой непропускающей команде чемпионата (семь голов), которая к тому же отказывается проигрывать дома (по четыре победы и ничьих)?

У «Балтики» две дисквалификации, да они едва ли помогут «Крыльям». Ираклий Манелов оказался в старте всего дважды. Ещё трёхматчевый бан за чрезмерную эмоциональность схлопотал Андрей Талалаев, тем не менее ему и так привычно смотреть футбол с трибуны. Даже когда есть возможность усесться на лавку. Его штаб уже отлично приучен к отсутствию главного рядом.

Кому угрожает дисквалификация из-за перебора карточек: Сергею Варатынову, Андрею Менделю, Ивану Беликову и Чинонсо Оффору – у калининградцев, Амару Рахмановичу, Роману Евгеньеву и Химми Марину — у самарцев. Антон Фролов в этом сезоне ни один из матчей команд не судил, однако у «Крыльев» статистика с ним гораздо успешнее: четыре победы плюс ничья с «Зенитом» в 2022-м против пяти побед, шести ничьих и двух поражений у «Балтики». Правда, исключительно в Первой лиге.

