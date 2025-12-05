Борис Игнатьев назвал лучшего российского тренера сейчас

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев ответил на вопрос о лучшем российском тренере на данный момент.

– В марте вы сказали: «Семак – лучший российский тренер на данный момент». А сегодня кто?

– Мусаев. Я прекрасно понимаю, насколько ему тяжело. Молодой, на высоком уровне не играл. Кто-то называет выскочкой, кто-то до сих пор сомневается в его тренерских качествах.

Но Мурад спокойно идет своей дорогой и добивается результата. В прошлом сезоне взял с «Краснодаром» золото и в этом лидирует.

Мусаев стабилен, команда у него управляемая, все в порядке и с игрой, и с мотивацией. Хотя после чемпионства футболисты нередко снижают к себе требования.

Смотрят на тренера, который заставляет пахать, и думают: «Да что ты мне рассказываешь? Я великий! Сам знаю, что нужно делать». Это путь в никуда. А Мурад и с нашими ребятами ладит, и к легионерам, включая горячего Кордобу, подобрал ключик.

Кому-то кажется, что это легко. Но на примере «Реала» мы видим, что бывает, когда тренер не может найти общий язык с игроками. Он теряет контроль над раздевалкой – и команда потихоньку разваливается. Полагаю, для Хаби Алонсо все закончится увольнением.

– С Мусаевым вы на связи?

– Да, частенько созваниваемся. Познакомились лет десять назад в Минске, где проходил юношеский чемпионат Европы. В нашей сборной было много воспитанников «Краснодара», и перед турниром Мурада включили в штаб.

Мне он сразу приглянулся. Интеллигентный, глубоко погружен в футбол, со своим видением игры. Четко объясняет ребятам, что от них требуется, все подмечает.

Уже тогда понял, что у этого тренера большое будущее. Последние успехи его совершенно не изменили. Ведет себя достойно, не выпячивает. Общаться с Мурадом очень интересно, – сказал Борис Игнатьев.