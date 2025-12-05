Защитник "Зенита" назвал самый сложный матч в первой части сезона РПЛ

Матч 9-го тура Мир - Российской премьер-лиги с "Краснодаром" самым сложным для футболистов петербургского "Зенита" в первой части сезона-2025/26. Такое мнение ТАСС высказал бразильский защитник "Зенита" Густаво Мантуан.

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась победой петербургской команды со счетом 2:0.

"Назову [самой сложной] игру в Краснодаре. Все мы прекрасно знаем, как тяжело играть на этом стадионе, какими непростыми матчи получаются. И то, как мы победили, показав хорошую игру, ставит этот матч на первую строчку в плане самых сложных, тяжелых и важных матчей первой части", - сказал Мантуан.

После 17 туров "Зенит" занимает 3-е место в РПЛ с 36 очками. "Краснодар" возглавляет таблицу чемпионата страны, набрав 37 очков.

В следующем туре "Зенит" 6 декабря проведет домашний матч с тольяттинским "Акроном".