Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высказался о предстоящем финале кубка МЛС. В нём его команде предстоит сыграть с «Ванкувер Уайткэпс».

В данный момент под предводительством Маскерано играют три чемпиона мира: Лионель Месси, Серхио Бускетс и Родриго де Пауль. Если команде удастся взять титул, они станут первыми игроками, ставшими как победителями мундиаля, так и победителями кубка МЛС. Если победит «Ванкувер», таким игроком станет нападающий Томас Мюллер.

«На поле выйдут четыре чемпиона мира. Думаю, это очень и очень интересно для лиги», – приводит слова тренера Mundo Deportivo.

Матч состоится на домашней арене «Интера» и будет последней игрой, сыгранной ими на этом стадионе. В следующем сезоне команда переедет в «Майами Фридом Парк», строительство которого ещё не окончено.