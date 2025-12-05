Экс-футболист «Реала» отказался от звания лучшего левого защитника в истории

Марсело: «Не могу считать себя лучшим левым защитником в истории. В футбол играют не в одиночку – дело в команде, я был футболистом «Реала»
Бывший футболист «Реала» Марсело отреагировал на то, что его называют лучшим левым защитником в истории.
– Ваш послужной список впечатляет: пять трофеев Лиги чемпионов, шесть титулов Ла Лиги. 25 трофеев в форме «Реала». Многие считают вас лучшим левым защитником в истории.
– Не то чтобы мне нравится слышать такое. Хотя понимаю людей.
Скажу, что Роберто Карлос – лучший в истории, и, возможно, ему это тоже не понравится. Или сказать, что Серхио Рамос – лучший центральный защитник...
Я всегда относился к таким вещам очень спокойно, потому что в футболе играют не в одиночку. Дело в команде. Если говорить о моих достижениях, то это заслуга «Реал». Я был футболистом «Реала». Трофей наш, но он не выигрывается в одиночку.
Я не могу сравнивать себя с кем-то другим или считать себя лучшим в истории, – сказал Марсело.
