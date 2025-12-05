Капитана «Гоа» удалили до начала матча из-за трусов

Капитана «Гоа» удалили до начала матча из-за цвета трусов – они выделялись на фоне формы его команды. Гуаррочена отказывался переодеваться, тренеру пришлось экстренно выпускать другого игрока
Капитан «Гоа» Икер Гуаррочена получил прямую красную карточку прямо перед полуфиналом Суперкубка Индии против «Мумбаи Сити» 4 декабря (2:1).
Испанец отказался сменить нижнее белье, которое выделялось на фоне цветовой гаммы его команды – судья матча требовал, чтобы оно было нейтральной окраски.
В итоге место Гуаррочены в составе занял нападающий Хавьер Сиверио, а «Гоа» одержал победу и вышел в финал Суперкубка Индии, где 7 декабря встретится с «Ист Бенгал».
