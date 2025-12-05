Капитана «Гоа» удалили до начала матча из-за трусов

Капитан «Гоа» Икер Гуаррочена получил прямую красную карточку прямо перед полуфиналом Суперкубка Индии против «Мумбаи Сити» 4 декабря (2:1).

© ФК "Гоа"

Испанец отказался сменить нижнее белье, которое выделялось на фоне цветовой гаммы его команды – судья матча требовал, чтобы оно было нейтральной окраски.

В итоге место Гуаррочены в составе занял нападающий Хавьер Сиверио, а «Гоа» одержал победу и вышел в финал Суперкубка Индии, где 7 декабря встретится с «Ист Бенгал».