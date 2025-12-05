Экс-гендир «Спартака» назвал худший трансфер года

Первак назвал трансфер Ливая худшим в этом году: «Дорогой и никудышный. «Спартак» просто обдурили – цена и качество не соответствуют»
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался о трансфере нападающего Ливая Гарсии в команду.
«Худший трансфер в 2025 году у «Спартака», конечно, это Гарсия. Дорогой и никудышный трансфер. Цена и качество просто не соответствуют. «Спартак» просто обдурили. Там даже не 20 миллионов заплатили, а больше. Со всеми этими откатами-прикатами. Греки, с кем я разговаривал, очень удивлялись этой сделке. Это самый ненужный трансфер для клуба. Мое мнение, что сегодня выросли талантливые молодые футболисты у нас в стране. Надо смотреть чемпионат, ковыряться, находить. В каждой команде есть игрок, который заслуживает пристального внимания. Нашли же Пальцева. Куда лезть, какая Греция? Ладно Бразилия, Аргентина. Но каким образом в Грецию? Кто-то перекрестился, бабки спрятал в мешок за этот трансфер и пошел Дедом Морозом через границу», – сказал Юрий Первак.
