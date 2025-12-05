Защитник «Спартака» оценил первый отрезок сезона

Защитник "Спартака" Кристофер Ву оценил первый отрезок сезона 2025/2026 в исполнении команды.

© ФК "Спартак"

"Как оцениваю первую половину сезона для себя и "Спартака"? Что касается "Спартака", то я считаю, что мы можем достичь гораздо большего, поскольку у нас есть много качеств. Я думаю, что в будущем у нас тоже все будет прекрасно", — сказал Ву в беседе с Metaratings.

Кристофер Ву провел за "Спартак" 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями. По итогам 17 туров красно-белые с 28 очками располагаются на 6-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

В 18 туре "Спартак" сыграет дома с "Динамо" (9-е место, 20 очков). Встреча пройдет в субботу, 6 декабря. Начало — в 16:30 мск.