Экс-полузащитник рассказал, что может помешать «Зениту» обыграть «Акрон»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром ОКИШЕВЫМ поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ между петербургской командой и тольяттинским «Акроном».

– «Зенит» должен учесть ошибки прошлого сезона. Можно сказать, что фактически лишились чемпионства по итогам тех двух матчей против Самары и Тольятти.

Поэтому, конечно, «Зенит» должен сделать выводы и обыграть у себя дома «Акрон». Если не вмешается отпускное настроение, – заявил Горшков.

– Дзюба сможет огорчить «Зенит», как и год назад?

– Я думаю, что такое вполне возможно. Дзюба – мастеровитый, опытный форвард. Тем более, у него есть такое, что он бывшим командам забивает. Поэтому такое событие в матче точно имеет место быть.

– Если «Зенит» уйдет на зимнюю паузу лидером чемпионата, это будет справедливо?

– Соглашусь, что нельзя сказать, что «Зенит» по своему выступлению в текущем чемпионате заслуженно имеет шансы стать зимним чемпионом, уйти на большой перерыв на первом месте. Но, если это случится, то, в любом случае,это будет данность, отражаемая турнирной таблицей.

6 декабря «Зенит» сыграет с «Акроном» матч 18-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на «Газпром Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Зенит» под руководством Сергея Семака с 36 очками идет на третьем месте в РПЛ после 17-ти сыгранных туров.