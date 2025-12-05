Тюкавин допустил переговоры с европейскими клубами

Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин рассказал, готов ли будет перейти в европейский клуб в летнее трансферное окно.

© Rusfootball

"Конечно, если кто-то меня заметит, я буду рад, и будем обсуждать, решать. Самое главное — сконцентрироваться на ближайшей игре со "Спартаком". Мы просто обязаны выиграть, порадовать наших болельщиков, чтобы они простили нам то, что было до этого", — передает слова Тюкавина "Матч ТВ".

В первой части сезона 2025/2026 Константин Тюкавин провел 14 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. Контракт Тюкавина с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2030 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 16 млн евро.

Ранее сообщалось, что в контракте Тюкавина с "Динамо" прописана сумма отступных для зарубежных клубов, которая составляет 20 млн евро.