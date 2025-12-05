Тюкавин рассказал, кого считает лучшими футболистами РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с «Матч ТВ» назвал полузащитника столичного «Локомотива» Алексея Батракова, хавбека ЦСКА Матвея Кисляка и форварда «Краснодара» Джона Кордобу лучшими футболистами первой части сезона РПЛ.

— Кого бы вы назвали лучшими игроками первой части сезона РПЛ?

— Понятно, что Батрак (Батраков), Кислый (Кисляк) и Кордоба. Он на протяжении большого количества времени доказывает, что в порядке, — сказал Тюкавин «Матч ТВ».

Батраков в текущем сезоне РПЛ провел 16 матчей, забил 10 мячей и отдал пять голевых передач. Кисляк в 17 играх записал в актив четыре гола и пять голевых пасов. Кордоба забил семь мячей и четыре раза ассистировал партнерам в 15 матчах чемпионата.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.