Кержаков возглавит футбольный клуб

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков станет главным тренером «Урала».

Как сообщает «Чемпионат», один из тех, кто рекомендовал руководству клуба из Екатеринбурга назначить Кержакова, – экс-президент Российского футбольного союза и бывший министр спорта России Виталий Мутко.

Последним местом работы 43-летнего Кержакова был «Кайрат», который он покинул в сентябре 2024 года. Также тренер работал в «Томи», «Пари НН», «Кармиотиссе» и «Спартаке» из Суботицы.

По данным Metaratings.ru, «Урал» уже принял решение расстаться с главным тренером Мирославом Ромащенко и его ассистентами Андреем Сосницким и Михаилом Гончаровым.

Ромащенко с января 2025 года работал ассистентом главного тренера «Урала», а в июне возглавил команду. Под его руководством екатеринбуржцы провели 23 матча, одержали 13 побед, потерпели 5 поражений и 5 раз сыграли вничью.

«Урал» занимает второе место в таблице Pari Первой лиги, набрав 41 очко за 21 матч.