В «Динамо» рассказали, останется ли Гусев тренировать команду

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин предположил, что Ролан Гусев может остаться тренировать команду, передает Sport24.

«Гусев готовит нас к игре со «Спартаком». Думаю, если все сложится нормально, Гусев продолжит нас тренировать. Я был бы доволен», — сказал Тюкавин.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Изначально сообщалось, что согласно контракту, тренеру полагалось 50% от всей оставшейся зарплаты по контракту, который был рассчитан до лета 2028 года. Сумма составляет €3,1 млн (около 294,5 млн рублей) в качестве неустойки за досрочное расторжение соглашения, но Карпин принял решение отказаться от этой выплаты. Однако позднее сам тренер заявил, что никакая неустойка ему не полагалась.

Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ролан Гусев.

6 декабря «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграет с московским «Спартаком».