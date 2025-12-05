Тюкавин рассказал, как отнесется к переходу защитника "Спартака" в "Динамо"

Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал потенциальный переход в команду защитника "Спартака" Даниила Денисова.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что "Динамо" изучает возможность подписания Денисова.

"Если представить, что Денисов перейдет в "Динамо"… Ну, хорошо. Будет конкурировать, играть. Буду рад, русский парень. Пообщаемся, поддержим друг друга", — сказал Тюкавин в беседе со Sport24.

В прошлом году после матча "Спартак" — "Динамо" (2:2) Тюкавин заявил, что в моменте с голом специально пошел в зону Денисова, так как знает о его слабых местах. Денисов ответил, что со стороны Тюкавина было неправильно публично его критиковать.

В текущем сезоне Даниил Денисов провел за "Спартак" 24 матча в чемпионате и Кубке России, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт Денисова с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 4 млн евро.