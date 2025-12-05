Тренер ПСЖ на захотел говорить о Сафонове

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике не стал отвечать на вопрос журналистов о российском вратаре команды Матвее Сафонове.

Ранее СМИ сообщили, что основной вратарь "ПСЖ" Люка Шевалье пропускал тренировку в преддверии матча 15 тура Лиги 1 с "Ренном".

"Я не хочу говорить о Сафонове или каком-либо другом игроке. Кто бы завтра ни сыграл в воротах, для команды это будет хорошо", — приводит слова Энрике PSG Community в социальной сети X.

В текущем сезоне Матвей Сафонов еще не выходил на поле. В прошлом году он провел за "ПСЖ" 17 матчей, в 7 из которых отыграл на ноль. В остальных 10 поединках россиянин пропустил 13 мячей.

Матч "ПСЖ" — "Ренн" состоится завтра, 6 декабря. Начало — в 23:05 мск.