«Акрон» не отдал ЦСКА 18-летнего таланта

«Акрон» не продал 18-летнего Пестрякова в ЦСКА за 500 млн рублей (Иван Карпов)
ЦСКА предложил 500 миллионов рублей (примерно 5,5 миллиона евро – Спортс’‘) за 18-летнего вингера Дмитрия Пестрякова, но «Акрон» отказался продать футболиста за эти деньги.
Об этом сообщил журналист Иван Карпов.
В этом сезоне Пестряков забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах Мир РПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.
