Экс-защитник "Спартака" поделился ожиданиями от матча клуба с "Динамо"

Ещенко назвал фаворита матча "Спартак" - "Динамо"
Бывший защитник "Спартака" Андрей Ещенко высказался о предстоящем матче красно-белых с московским "Динамо".
Завтра, 6 декабря, московский "Спартак" примет на домашнем стадионе столичное "Динамо" в матче 18 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток запланирован на 16:30 по московскому времени.
После 17 сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 28 набранными очками. Команда Ролана Гусева занимает девятое место с 20 баллами в своем активе.